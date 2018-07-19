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Peribacaları arasında senfoni konseri

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesideki Peribacaları arasında Antik Kentler Konserleri kapsamında Senfoni ile Müziğimiz adlı konser verildi.

AA | 19.07.2018 - 16:42..
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Paşabağı Örenyeri'nde etkinlik düzenledi.Etkinlikte, Orhan Şallıel şefliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konser verildi.

Peribacaları arasında senfoni konseri

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Antik Kent Konserleri'nin kültür turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Peribacaları arasında senfoni konseri

KÜLTÜR TURİZMİNE KATKI

Murat Salim Tokaç, "Konseri geçen yıl Kütahya Aizanoi ve Burdur Kibyra antik kentlerinde, bu yıl ise Çanakkale Kilitbahir Kalesi ve Diyarbakır Suriçi'nde düzenledik. Bugün de Paşabağı'nda tarihi bir mekandayız. Tarihi mekanlarda, yerelden evrensele bir bakış açısıyla müziğimizin tanıtılması ve bu sayede kültür turizmine katkı sağlamayı amaçlamaktayız." dedi.

Peribacaları arasında senfoni konseri

YOĞUN KATILIM OLDU

Şef Orhan Şallıel yönetiminde sahne alan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserini, Japonya, Hindistan, Çin, Sudan, Filipinler, Zambiya, Makedonya ve Malta'nın Ankara büyükelçilerinin yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ile çok sayıda vatandaş ve yabancı turist izledi.

Peribacaları arasında senfoni konseri

Peribacaları arasında senfoni konseri

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