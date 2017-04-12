taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.201
USD
3,6793
EURO
3,9071
ALTIN
150,68
PETR
56,5100

Perinçek: Evet diyorsanız cehennemdeki yerinizi ayırın

Doğu Perinçek, evet diyenlerin ömür oyunca azap çekeceğini, cehennemdeki yerinin hazır olacağını söyledi.

12.04.2017 - 13:44
  1. Haberler
  2. Gündem
Perinçek: Evet diyorsanız cehennemdeki yerinizi ayırın

d

ABD geçtiğimiz günlerde Esad rejiminin kimyasal silahlarla sivilleri katletmesinin ardından Esad'a ait hava üssünü Tomahawk füzeleriyle bombalamıştı.

Doğu Perinçek Aydınlık gazetesindeki köşesinde, ABD’nin Tomahawk füzeleriyle referandumda ‘Evet’ cephesini vurduğunu iddia ederek,ABD ve İsrail’in Mazlumlar Dünyasını bombalamasına evet diyorsanız, mührünüzü Evete basın. 'Evet' diyorsanız, cehennemdeki yerinizi ayırın. Bu utanç size yeter!" ifadelerini kullandı.

Perinçek'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"ÖMRÜNÜZ BOYUNCA AZAP ÇEKECEKSİNİZ"

"ABD'nin Tomahawk füzelerini kimler alkışladı, görmediniz mi? İsrail en başta, sonra PKK/PYD, IŞİD, terör örgütlerinin cümlesi!

Teröristlere bir 'Evet' oyu da siz verecekseniz, o 'Evet'in hesabını ne milletinize, ne komşularımıza, ne insanlığa, ne de vicdanınıza veremezsiniz! Ömrünüz boyunca azap çekmeye hazır olun! ABD-İsrail cephesi, şer cephesidir.

"CEHENNEMDEKİ YERİNİZİ AYIRTIN"

Şer cephesine 'Evet' diyorsanız, cehennemdeki yerinizi ayırtın!

Siz vatandaşlarımıza Şer cephesine 'Hayır' demek yakışır.

Vurun mührü 'Hayır'a! Vicdanınızdaki cennette yaşamak için bir 'Hayır'mührü de siz vurun Şer cephesine!

"ABD'NİN MAZLUMLARI VURMASINA HAYIR DİYORSANIZ.."

ABD ve İsrail’in Mazlumlar Dünyasını bombalamasına evet diyorsanız, mührünüzü Evete basın. Dikkat, zalimlere evet diyorsunuz, Bu utanç size yeter!

ABD’nin bombardımanına Hayır diyenler, mührü Hayıra basacak. Bu gurur evlatlarınıza bırakacağınız gururdur."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

130
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

346
Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

168
İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

125
Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

124
Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

183
ANAR'ın anketinde evet önde

ANAR'ın anketinde evet önde

279
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM