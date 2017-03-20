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Peru'de sel 75 can aldı

Ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısının 75'e yükseldiği açıklandı.

20.03.2017 - 08:12
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Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan (IFRC) yapılan açıklamada, sel nedeniyle 70 bin kişinin evini kaybettiği belirtildi.

75 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

IFRC'nin Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü verilerine dayandırdığı açıklamaya göre, ülkeyi etkisi altına alan yağışların yol açtığı su taşkınları ve toprak kayması sonucu 75 kişi öldü. Sel nedeniyle 625 bin kişinin evleri ve ürünleri zarar gördü.

Peru'de sel 75 can aldı

Açıklamada, IFRC'nin ülkedeki durumu Kızılhaç ile birlikte yakından takip ettiği ve yardıma hazır olduğu ifade edilerek, şiddetli yağışların en azından nisan ayına kadar devam edeceği uyarısında bulunuldu.

"ULUSLARARASI DESTEK GEREKİYORSA HAZIRIZ"

IFRC Amerika Bölge Müdürü Walter Cotte, Kızılhaç'ın sahadaki ilk değerlendirmelerinin ülkedeki zararın inanılmaz boyutlarda olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Birçok insan evini kaybetti. Yaşamlarını yeniden inşa etmek için desteğe ihtiyaç duyacaklar. Peru'nun kuzeyi 1990'lı yılların sonlarından bu yana böyle bir şeyi yaşamadı. Peru Kızılhaçı ve gönüllüler bu tip felaketler için iyi hazırlanmış ve eğitilmiş durumdalar. Bununla beraber, uluslararası destek gerekiyorsa biz hazırız."

Ülke genelinde şubat ayı başında etkili olan selde en az 23 kişi ölmüş, 37 kişi yaralanmıştı. Sel nedeniyle 994 bina, 14 köprü ve 46 kilometre karayolunun kullanılamaz hale geldiği bildirilmişti.

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