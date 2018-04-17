Pervin Buldan'dan güldüren erken seçim iddiası

1 Konut fiyat endeksi şubatta yüzde 0,94 yükseldi Konut fiyat endeksi, 2018 yılı şubat ayında 0,94 oranında artarak 254,46 seviyesinde gerçekleşti.

2 Bel ve sırtı ağrıyanlar için uyku pozisyonları Baş ağrısından sonra toplum içinde en sık rastlanılan ağrı çeşidi olan bel ve sırt ağrısında dikkat edilmesi gereken noktalar.

3 Stevia nedir Diyabet hastaları için yeni bir umut olan stevia bitkisi, tatlandırıcı olarak kullanılır.

4 Fener'in Muslera isyanı: Volkan yapınca kart görüyor Fenerbahçe cephesi, Başakşehir maçında sık sık kalesinden çıkarak hakem Halil Umut Meler'e itiraz eden Muslera'nın kart görmemesini eleştirdi.

5 Kılıçdaroğlu erken seçim için inşallah dedi CHP Lideri partisinin grup toplantısında erken seçim ihtimali ile ilgili "İnşallah olacak, vatandaş bunları gönderecek." diye konuştu.

6 Kendrick Lamar Pulitzel Ödülü'nü kazandı ABD’li şarkıcı Kendrick Lamar, son albümü 'Damn' ile dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Pulitzer Ödülü’nü almaya hak kazandı.