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Peskov'a Putin-Erdoğan görüşmesi soruldu

Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 12:50..
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi sırasında mali yardım talebinde bulunmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda varsayımlara dayalı önermelerde bulunmanın yerinde olmayacağını belirtti.

MALİ YARDIM TALEBİ GELMEDİ

Peskov'a bugünkü basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durumla bağlantılı olarak Ankara'dan mali yardım talebi gelip gelmediği soruldu.

Peskov, "Hayır, herhangi bir talep gelmedi. Her zaman gündemde önemli yer tutan somut büyük projeler istişare ediliyor. Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu NGS gibi enerji projeleri konuşuluyor. Bunun yanında, faaliyetleri daha somut hale getirilmesi gereken ortak yatırım fonu mevcut ve şirketlerimiz işbirliği yapıyor. Genel olarak, bu konular ele alınıyor." yanıtını verdi.

Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Peskov, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi.

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