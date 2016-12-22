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Peskov'dan ABD açıklaması

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, ABD ile her düzeydeki diyalogun dondurulduğu söyledi.

Haber Merkezi | 22.12.2016 - 12:05
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Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Mir TV'deki röportajında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD'YLE DİYALOGUMUZ DONDURULDU

Mir TV'ye röportaj veren Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "ABD'yle hemen hemen her düzeyde diyalog dondurulmuş durumda. Birbirimizle iletişim kurmamakta, kurmak zorunda olursak da bunu minimum düzeyde yapmaktayız" dedi.

''SALDIRI TÜRK DEVLETİNİ SIRTINDAN VURMAKTADIR''

Türkiye ve Rusya arasında büyük iş birliği projeleri bulunduğunu belirten Peskov, "Türk tarafı bu olayın yaşanmasını istemezdi. Bu nedenle bu saldırı aynı zamanda Türk devletini sırtından vurmaktır." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, "İki ülke liderleri bu olayın ilişkilerimizi etkilememesi için siyasi irade ortaya koydular." dedi. Saldırının zamanlamasının tesadüf olmadığını ve bunun Türkiye-Rusya ilişkileri tarihinde benzersiz bir olay olduğunu söyledi.

TÜRKİYE YÜKÜ KENDİ OMUZLARINDA TAŞIYOR

Türkiye'nin çatışma bölgeleriyle sınırı olduğunu ve son yıllarda Suriye'den ve diğer ülkelerden 2 milyonun üzerinde sığınmacı kabul ettiğini anımsatan Peskov, "Ankara'nın sığınmacı konusundaki beklentilerinin Brüksel tarafından büyük oranda karşılıksız bırakıldığını biliyoruz. Bu nedenle Türkiye bu yükü kendi omuzlarında taşıyor." dedi.

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