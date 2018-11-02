Petrol fiyatı düşüyor benzinin pompa fiyatı niye düşmüyor

Benzin fiyatlarının uluslararası piyasada düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim yapıldı. 24 saat içinde ya 15 kuruş+KDV indirim yapılacak ya da yeni bir kararname ile litre başına tahsil edilen tavan ÖTV tutarı yenilenerek benzinin pompa fiyatı düşecek.

HAM PETROL FİYATI DÜŞMÜŞKEN, POMPA FİYATI NİYE DÜŞMÜYOR?

15 kuruşluk indirim, petrolün piyasalardaki düşüşüne paralel değil, pompa fiyatının daha fazla düşmesi gerekiyor çünkü rafineri firmalarının satın aldığı ham petrol fiyatı 3,30 liradan 2,5 liraya düştü.

MALİYETLER YÜZDE 35 DÜŞTÜ

Şöyle ki, rafineri şirketlerinin litresini 3,30 liradan aldığı petrolün rafineri çıkışı 4,15 liraydı. Dağıtım, nakliye ve kârlarla birlikte fiyat 4,60 lirayı buluyor ve pompaya 6,95'e kadar yükseliyordu.

Şimdi ise ham petrol fiyatı düştü. 3,30'dan 2,5 liraya gerileyen ham petrol fiyatının rafineri çıkışı da artık 3,40 lira değil 3 lira. Dağıtıcı, nakliye ve bayi kârlarıyla birlikte fiyatı 3,40'a yükselen benzinin pompa fiyatı 7,05'e çıkıyor.

MALİYET DÜŞTÜ, BENZİN YİNE DÜŞMEDİ

Anormal olan şu ki, nakliyeden, bayi kârlarına kadar maliyetin 4,60'dan 3,40'a düştüğü benzinde, aradaki bu yüzde 35'lik farka rağmen pompa fiyatı neden düşmüyor da 6,95'ten 7,05'e yükseliyor.