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Petrol fiyatları son 2 haftanın zirvesinde

Küresel piyasada ham petrol fiyatları, son 2 haftanın en yüksek seviyesine tırmandı.

30.06.2017 - 06:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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En yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, 48,26 dolara çıkarak 14 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da 45,44 dolara kadar ulaşarak 14 Haziran'dan beri en yüksek seviyeyi gördü.

Geçen hafta Brent türü petrol fiyatı son 7 ayın, Batı Teksas türü petrol fiyatı da son 10 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Uzmanlar, geçen hafta petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ABD'nin ham petrol üretiminin de azaldığına dikkati çekerek, bunun devam etmesi durumunda küresel piyasadaki arz fazlasının azalabileceğini belirtiyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta günlük ortalama 100 bin varillik sert düşüşle 9,25 milyon varile geriledi.

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