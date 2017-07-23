Petrole bulanan köpeği itfaiye kurtardı

Siverek-Diyarbakır karayolu Soydan Mahallesi yakınlarında ham petrol birikintisi içerisinde bir köpek gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İtfaiye ekipleri, gövdesinin bir bölümü petrole bulunan köpeği ip bağlayarak çıkardı.
Uzun süredir kurtarılmayı beklediği belirlenen köpek, ekipler tarafından ilçe merkezine götürülerek temizlendi ve doğaya salındı.
Ham petrol birikintisinin, iki gün önce bölgede meydana gelen trafik kazasında bir tankerden sızarak oluştuğu öğrenildi.