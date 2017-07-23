Petrole bulanan köpeği itfaiye kurtardı

Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Cidde'de bazı temaslarda bulunacak.

Barcelona ile Juventus arasında oynanan mücadelede Brezilyalı yıldız Neymar, çok güzel bir gole imza attı.

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Türkiye'nin S-400 alımı ABD'yi endişelendirdi

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, "Türkiye, S-400 hava savunma sistemi alsaydı bu bir endişe verici olur." diye konuştu.