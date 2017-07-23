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Petrole bulanan köpeği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa Siverek'te petrol birikintisine bulanan bir köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

23.07.2017 - 18:29
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Siverek-Diyarbakır karayolu Soydan Mahallesi yakınlarında ham petrol birikintisi içerisinde bir köpek gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Petrole bulanan köpeği itfaiye kurtardı

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri, gövdesinin bir bölümü petrole bulunan köpeği ip bağlayarak çıkardı.

Uzun süredir kurtarılmayı beklediği belirlenen köpek, ekipler tarafından ilçe merkezine götürülerek temizlendi ve doğaya salındı.

Petrole bulanan köpeği itfaiye kurtardı

Ham petrol birikintisinin, iki gün önce bölgede meydana gelen trafik kazasında bir tankerden sızarak oluştuğu öğrenildi.

Petrole bulanan köpeği itfaiye kurtardı

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