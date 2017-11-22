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Pierini: AB'nin Türkiye kararı sembolik

Carnegie Europe'da siyasi uzman olan Marc Pierini, AB'nin Türkiye kararını sembolik olarak niteledi.

22.11.2017 - 09:20
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Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik fonlarda kesintiye gitme kararının yankıları sürüyor. Gerekçe olarak Türkiye’nin demokratik değerlerden uzaklaşması gösterildi.

Pierini: AB'nin Türkiye kararı sembolik

KESİNTİ ÖNEMLİ DEĞİL

Avrupa Parlamentosu bütçe raportörü Siegfried Muresan, Türkiye’nin Avrupa Birliği standartlarından uzaklaştığını ifade etti. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimsek ise 105 milyon euro kesintinin Ankara için önemli olmadığını savundu.

Pierini: AB'nin Türkiye kararı sembolik

AB'NİN KARARI SEMBOLİK

Carnegie Europe düşünce kuruluşunda siyasi uzman olarak çalışan Marc Pierini, bu durumun Türkiye’yi ekonomik anlamda büyük ölçüde etkilemeyeceğini, kararın sembolik olduğunu söyledi.

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