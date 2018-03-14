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PKK Afrin'deki teröristlere hendek talimatı verdi

Kandil'de saklanan örgütün elebaşları, TSK'nın kuşatma altına aldığı Afrin'de sokak sokak hendek kazılmasını istedi.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 07:22..
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PKK Afrin'deki teröristlere hendek talimatı verdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, 54. gününe girdi. Geçen sürede örgüte ağır darbeler vuruldu. Operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bine yaklaştı.

Mehmetçik'in Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alması, Kandil'de de büyük bir paniğe neden oldu.

HER YERE HENDEK KAZIYORLAR

Amerika'nın desteğiyle eğitilen teröristlerin cesetlerini toplu bir şekilde gömmeye başlayan örgüt, son çareyi hendeklerde gördü.

Türk askerinin başarılı operasyonları karşısında çaresiz kalan örgüt, Afrin'de sokak sokak hendek kazmaya başladı.

KANDİL'DEN TALİMAT

Hendek talimatı ise PKK elebaşlarından olan Murat Karayılan'dan geldi.

Karayılan, örgüt medyasına yaptığı açıklamada, direnişin hendeklerle güçleneceğini savundu. Çalma! Kaynak: Ensonahber!

MEHMETÇİK TECRÜBELİ

Terör örgütü PKK; Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de de benzer şekilde hendekler kazmıştı. Mehmetçik teröristleri tek tek etkisiz hale getirmişti.

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