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PKK Afrin'i boşaltıyor

Köşeye sıkıştırılan PKK'lıların, Afrin'i terk etmeye başladığı bildirildi.

09.10.2017 - 13:20
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PKK Afrin'i boşaltıyor

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Suriye'de PYD, YPG'nin bulunduğu Afrin bölgesinden Türkiye tarafına zaman zaman Doçka'larla ateş açılıyordu. Sınıra tank ve topları konuşlandıran TSK’ya Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvveti de destek vererek Afrin'deki teröristlere karşılık veriliyordu.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, Suriye sınırında süren operasyonlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. PKK'nın etrafının çevrildiğini ve Afrin'i terk etmeye başladığını açıklayan Caşin, operasyonların sürdüğünü söyledi.

BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ HADİSE AFRİN'İN BOŞALTILMASI

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, "Türkiye'nin statüsü neyse Rusya'nın statüsü de aynıdır. Bursası Egemen Suriye Devleti topraklarıdır. Biz burayı işgal etmiyoruz. Burada Türkiye ile Rusya'nın coğrafi bir paylaşımı söz konusu değildir. Burada bizim için en önemli hadise Afrin'in boşaltılmasıdır, Rusya da Afrin'in boşaltılmasına yardımcı oluyor.

PKK Afrin'i boşaltıyor VİDEO

PKK'NIN ETRAFI ÇEVRİLDİ, AFRİN'İ BOŞALTIYOR

Son gelen istihbaratlara bakınca da şu gözüküyor: PKK etrafı çevrili için Afrin'i boşaltmaya başladı. Türkiye bir şekilde kendi çevresindeki tehdidi izole etmek amacındadır. Bu uzun soluklu bir operasyondur. " dedi.

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