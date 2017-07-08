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PKK iş makinesi konvoyuna saldırdı: 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristler iş makinesi taşıyan konvoya saldırdı. 2 sivil vatandaş şehit oldu.

08.07.2017 - 21:31
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Olay, bugün öğleden sonra Yüksekova İlçesi Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Güvenlik yolunun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine giden iş makinlerini taşıyan 2 TIR ile bunlara eşlik eden 2 binek tipi araca, bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi.

2 SİVİL ŞEHİT OLDU

Saldırıda 2 kişi şehit oldu, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı. Binek tipi bir aracı da ateşe veren teröristler kaçtı.

PKK iş makinesi konvoyuna saldırdı: 2 şehit

Saldırının duyulmasının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede hava destekli, geniş çaplı operasyon başlattı.

PKK iş makinesi konvoyuna saldırdı: 2 şehit

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