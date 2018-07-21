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PKK Musul'a sığınak kazıyor

Mehmetçik karşısında El Bab, Afrin ve son olarak da Kandil'den arkasına bakmadan kaçan PKK'nın Musul'da yuvalandığı ifade edildi.

AA | 21.07.2018 - 03:52..
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PKK Musul'a sığınak kazıyor

Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, PKK'nın Sincar ve Musul'da yeniden toplanmaya çalıştığını söyledi. Teröristlerin hedek kazmaya başladığını belirten Huveyt, bölge halkının tedirgin olduğunu ifade etti.

IRAK ÇEKİLDİ YUVALANMAYA BAŞLADILAR

Huveyt, Irak ordusunun Suriye-Irak sınırından çekilmesinin ardından PKK'nın bölgeye kaçtığını söyledi.

Şuana kadar PKK ve ona bağlı grupların Sincar ve Musul'a yuvalanmadığını belirten Musul vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, teröristlerin 3 tane sığınak kazdığı bilgisini verdi.

PKK Musul'a sığınak kazıyor

HALK KORKMAYA BAŞLADI

Huveyt, Musul halkının örgütün kente sızmasından endişe duyduğunu ifade ederek, "Bölgede yaşayan insanlar, PKK’nın gelecekte haraç toplamasından endişeli." dedi.

Örgütün bölgede yayılmacı bir politika izlemesinden Irak merkezi hükümetini sorumlu tutan Huveyt, "Eğer Irak hükümeti ve Haşdi Şabi'nin rızası olmazsa, PKK ne Şengal (Sincar) ne de Musul’a ayak basabilir." iddiasında bulundu.

PKK Musul'a sığınak kazıyor


TÜRKİYE'NİN SİNCAR SİNYALİ HAFIZALARDA

Türkiye, Mart ayında, PKK'nın Sincar'daki varlığı ve meydana getirdiği stratejik güvenlik tehlikesi nedeniyle bölgeye askeri operasyon düzenleyebileceği sinyali vermişti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyon ihtimali konuşulurken, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ve PKK'nın bölgeden çekildiğini ifade etmişti.

PKK Musul'a sığınak kazıyor


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