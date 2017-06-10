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PKK öğretmen katletti, Cengiz Çandar sessiz

Kırmızı fularlı kız için içi dışı parçalanan Cengiz Çandar'ın sesi, PKK'nın şehit ettiği bir öğretmen için niye çıkmaz?..

10.06.2017 - 15:21
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PKK öğretmen katletti, Cengiz Çandar sessiz

Gezi eylemlerinde kırmızı fularlı kız olarak tanınan ve CNN Türk ekranlarına çıkmasıyla birlikte gezi yanlısı medya tarafından piyasa malı gibi parlatılarak sempatik eylemciye dönüştürülen kırmızı fularlı kız, son olarak terör örgütü PKK'ya katılmıştı.

PKK'LI TERÖRİSTE AĞIT YAKACAK KADAR VİCDANSIZ BUNLAR

Aradan geçen aylardan sonra, Rakka'da çatışmada öldürüldüğü duyurulan fularlı kız için CHP, HDP ve Türkiye'nin aydınlık yüzü(!) yazar çizer takımı ağıt üstüne ağıt yakmaya başladı, başta da Cengiz Çandar.

15 yıldır ileri sürdüğü hiçbir siyasi analiz tutmadığı halde hala politik zırvaları fikir diye pazarlayan Cengiz Çandar, kırmızı başlıklı terörist için "İçimizi yaktı" diyecek kadar vicdansız biri oldu.

TERÖRÜN HEDEFİNDE BU KEZ AYBÜKE ÖĞRETMEN VARDI

Dün, Batman'da, 23 yaşında öğretmenlik yapan, Kürt çocukları okusun diye memleketi Balıkesir'e oldukça uzak bir ilde görevini yapmaya çalışan gencecik bir kız şehit edildi. Cengiz Çandar gibilerin övgüler düzdüğü terörist PKK'lılar, kalaşnikofla aracı tarafı, Aybüke Öğretmen kurşunların hedefi oldu.

PKK ÖĞRETMEN ŞEHİT ETTİ AYDINLAR(!) SESSİZ

Türk askerini şehit etmek için dağa çıkan kırmızı fularlı teröriste duyar kasan bu hainler, şehit öğretmen için bırakın PKK'yı lanetlemeyi tek kelime eleştiri bile getirmedi.

PKK öğretmen katletti, Cengiz Çandar sessiz(Şehit Aybüke Öğretmen)

CENGİZ ÇANDAR KIRMIZI FULARLI TERÖRİSTE AĞLAMIŞTIPKK öğretmen katletti, Cengiz Çandar sessiz

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