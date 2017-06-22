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PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

Batman'dan sonra Şanlıurfa Siverek'ten bir öğretmenin daha PKK'lılar tarafından şehit edildiği haberi geldi.

22.06.2017 - 08:59
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PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

4 gün önce tatil için memleketi Gümüşhane’ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK tarafından kaçırılan 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz isimli öğretmenin aracı ateşe verilmişti. Olayın ardından ortadan kaybolan öğretmenin PKK'lıların kaçırdığı ortaya çıkmış, arama çalışmaları başlatılmıştı.

PKK'LILAR BİR ÖĞRETMENİ DAHA ŞEHİT ETTİ

Terör örgütü PKK, kendi sitesinden yaptığı açıklamayla Necmettin öğretmenin şehit edildiğini doğruladı.

PKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti

AYBÜKE ÖĞRETMENİ DE KATLETMİŞLERDİ

PKK 9 Haziran günü bombalı araçla geldikleri Batman'ın Kozluk ilçesinde AK Parti’li Kozluk İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına Kalaşnikoflu saldırı düzenlemişti. Saldırı sonrası yaşanan çatışmada olay yerinde bulunan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın da PKK tarafından başından vurularak şehit edilmişti.

Batman'da karakola saldırı: Bir öğretmen şehit haberiPKK, Şanlıurfa'da kaçırdığı öğretmeni şehit etti
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