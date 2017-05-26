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PKK sempatizanları ABD Kongresi'nde

Kongre, Erdoğan'ın Washington ziyaretinde taşkınlık çıkaran, ABD polisi önlem almayınca Türk korumaların müdahale ettiği isimleri dinledi.

26.05.2017 - 09:01
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PKK sempatizanları ABD Kongresi'nde

abd

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumaları ile protestocular arasındaki arbedeye yönelik karar aldı. Kararda Türk koruma görevlilerinin sokak protestosuna şiddet kullanarak müdahale ettiği savunuldu.

Komisyon sonuca varmadan önce PKK sempatizanlarını dinledi. Terörizm destekçileri Murat Yaşan, Lusine Usuyan ve Ceren Borazan burada Türkiye'yi şikayet etti. Komisyon da kararını buna göre verdi.

PKK sempatizanları ABD Kongresi'nde

PKK sempatizanları ABD Kongresi'nde

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