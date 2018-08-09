PKK'lı terörist ABD askerini vurdu

Şubat ayında bölgeye gelen yaralı sivillere ABD askerleri yardım etti. Yaralıların Arap olmasından dolayı çılgına döndüğü iddia edilen PKK'lı, ABD askerini "Neden yardım ediyorsun" diyerek vurdu.

PENTAGON OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

ABD Deniz Piyadelerine bağlı bir çavuşun, şubat ayında, Suriye'de yaralı Arap sivillere yardım ettiği için silahlı YPG/PKK mensubu tarafından vurularak yaralandığı ve ABD Savunma Bakanlığının bu saldırının üzerini örttüğü iddia edildi.

Amerikan "Task and Purpose" haber sitesi, olayla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırının ABD'ye ait Deyrizor yakınlarındaki bir askeri üste meydana geldiğini duyurdu.

YARDIMCISI DOWNEY TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜ

Haberde, olayın, üste görevli Çavuş Cameron Halokovich'in, silahlı YPG/PKK mensuplarının itirazlarına rağmen üssün kapısına gelen bir kamyonetin kasasındaki yaralı Arap sivillere yardım etmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Üste ABD askerleriyle SDG ismini kullanan YPG/PKK mensupları arasında zaman zaman gerginlik yaşandığını öne süren kaynaklar, Halkovich'in, kamyonetin kasasındaki yaralılara yardım ettiği aynı gün saat 21.00 sularında nöbet kontrolüne çıkarken kapıda nöbet tutan YPG/PKK mensubu tarafından bacağından vurulduğunu anlattı.

Saldırı sırasında Halkovich'in yanında bulunan yardımcısı Onbaşı Kane Downey'nin de saldırganı M-4 tipi piyade tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürüldü.