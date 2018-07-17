PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP milletvekilleri

24 Haziran seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen muhalefet partileri, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi Meclis'e taşıdı.

CHP'NİN ESERİ

Resmi olarak ittifak yapılmasa da seçim sonuçlarında sandık ittifakı yapıldığı açık bir şekilde ortadaydı.

Öyle ki; Doğu'da HDP'nin oyları dibe vururken, Batı'da CHP'den kayan oylarla HDP'nin oyları yükseldi.

67 MİLİTAN VEKİL

Barajı geçen HDP, Kandil'in belirlediği 67 ismi milletvekili olarak Meclis'e soktu.

DEVLETTEN ALDIKLARI MAAŞLARLA...

Devletten maaş almaya başlayan HDP'li vekillerin ilk işi, PKK'lı teröristlerin cenazesine katılmak oldu.

KÜRT ANASI POZU

Meclis'te yemin ederken "Kürt anası" pozları veren HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, terörist tabutu taşıyanlardan biri oldu.

Eren Bülbül'ün katilinin cenazesine katılan diğer milletvekili ise Musa Farisoğulları oldu.

Farisoğulları, daha önce HDP'nin yavru partisinde siyaset yapıyordu.