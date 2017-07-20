Terörle mücadelede 'taarruz' parolasıyla operasyonlar düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurmaya devam ediyor.

PKK KÖŞEYE SIKIŞTI

Şırnak, Tunceli ve Hakkari'de sürdürülen operasyonlarda, Mehmetçik karşısında çaresiz kalan teröristler, hayatta kalmak için teslim olmaya başladı.

MAĞARALARA BASKIN

Örgütün yıllardır girilmeyen mağaralarına tek tek giren Mehmetçik, çok sayıda silah, mühimmat ve gıda malzemesi ele geçirdi.

O ANLAR KAMERADA

Operasyonlarda, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin görüntüleri de ortaya çıktı.

PKK'lı teröristlerin teslim olma anları VİDEO