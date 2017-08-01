PKK'nın alüminyum kostümü

Milli Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonlarda yakalanan yüzlerce m2'lik alüminyum folyonun nedenini açıklayan bir görüntü yayınladı.
PKK'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik; Alüminbum folyoya sarılı PKK'lılar.
"UZAYLI PKK'LI"
Abdullah Ağar, paylaştığı görüntüde, "Op. da yakalanan yüzlerce m2'lik aleminyum folyonun nedeni: Pkk'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik. Sonuç: UZAYLI PKK'lı" yorumunu yaptı.
PKK'NIN UZAY KOMBİNİ
Görüntülerde PKK'nın planının sonucunda ortaya uzay filmlerindekilere benzer görünümlü PKK'lılar çıkıyor.