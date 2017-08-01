taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.531
USD
3,5188
EURO
4,1577
ALTIN
143,43
PETR
52,7700

PKK'nın alüminyum kostümü

PKK'nın termal tespitlere karşı geliştirdiği alüminyum folyoya sarılma planından çıkan sonuç Uzaylı PKK'lı oldu.

01.08.2017 - 11:42
  1. Haberler
  2. Gündem
PKK'nın alüminyum kostümü

Milli Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, operasyonlarda yakalanan yüzlerce m2'lik alüminyum folyonun nedenini açıklayan bir görüntü yayınladı.

PKK'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik; Alüminbum folyoya sarılı PKK'lılar.

"UZAYLI PKK'LI"

Abdullah Ağar, paylaştığı görüntüde, "Op. da yakalanan yüzlerce m2'lik aleminyum folyonun nedeni: Pkk'nın termal tespite karşı geliştirmeye çalıştığı taktik. Sonuç: UZAYLI PKK'lı" yorumunu yaptı.

PKK'nın alüminyum kostümü

PKK'NIN UZAY KOMBİNİ

Görüntülerde PKK'nın planının sonucunda ortaya uzay filmlerindekilere benzer görünümlü PKK'lılar çıkıyor.

PKK'nın alüminyum kostümü

PKK'nın alüminyum kostümü

İlginizi Çekebilir
İçişleri Bakanlığı: Ovacık'ta 3 terörist öldürüldü
Bakanlık, Tunceli Ovacık'ta teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.
Akın Öztük duruşma salonuna girerken dua etti
Akıncı Üssü davası için Sincan'da duruşma salonuna getirilen Akın Öztürk'ün dua ettiği görüldü.
Akıncı Üssü davası görülmeye başlandı
Akıncı Üssü Davası'nda ilk kez FETÖ'nün 4 sivil imamı hakim karşısına çıktı. Kemal Batmaz'ın, Akın Öztürk'ün önünde getirildiği görüldü.
Büyükerşen'e saldıranlar adliyeye sevk edildi
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'e saldıranlar hakkında yeni bir gelişme var.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caminin rezidans için yıkılacağı iddiası

Caminin rezidans için yıkılacağı iddiası

165
ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

192
Özkan'ın savcılığa verdiği flash diskte FETÖ bilgileri

Özkan'ın savcılığa verdiği flash diskte FETÖ bilgileri

45
Çağla Şıkel fiziğiyle dikkat çekiyor

Çağla Şıkel fiziğiyle dikkat çekiyor

76
ABD'den PKK'ya 900 TIR askeri sevkiyat

ABD'den PKK'ya 900 TIR askeri sevkiyat

157
Akıncı Üssü davası görülmeye başlandı

Akıncı Üssü davası görülmeye başlandı

67
İsrail'de Türkiye karşıtı propagandalar

İsrail'de Türkiye karşıtı propagandalar

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM