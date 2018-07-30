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PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

Van Erciş’e bağlı Kırgız Türkleri’nin yaşadığı ve PKK'nın giremediği korucu köyü Ulupamirli'den 4 genç, Kara Harp Okulu’ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 09:19..
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PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği etkin faaliyetler meyvelerini veriyor. Sınır içinde ve sınır ötesinde tüm unsurlarıyla terörü temizlemek için tüm gücüyle mücadele veren TSK'ya taze kan geldi.

PKK'nın yıllardır giremediği tek köy olan Van'ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamirli köyünün Kırgız Türkleri, TSK'ya ilk kez Teğmen verdi.

PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

PKK'NIN GİREMEDİĞİ KIRGIZ KÖYÜ

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Kırgız Türk’ü olan güvenlik korucularının yaşadığı Ulupamir köyü, Kara Harp Okulu’ndan mezun olarak TSK’ya katılan ilk subaylarının heyecanını yaşıyor. Teğmen rütbesiyle Kara Harp Okulu’ndan mezun olan korucu çocukları İbrahim Ulu, Ramazan Erol, Aykut Yiğit ve Manas Sancaktar, Türkiye’nin güvenliği için vatanın farklı bölgelerinde görev yapacak.PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

Babalarının, dedelerinin ve atalarının yaptığı koruculuk faaliyetini bir üst noktaya taşıyan teğmenler, artık sadece Ulupamirli'yi değil tüm Türkiye'nin asayişine katkı sağlayacak.

PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

TERÖRLE MÜCADELENİN SEMBOLÜ

PKK'nın adeta korkulu rüyası olan Ulupamir terörle mücadelede sembol olmuş bir köy. Öyle ki 36 yılda 6 şehit veren Ulupamir'de korucular tıpkı atalarının yaptığı gibi at üstünde düşmana karşı mücadele veriyor, PKK'nın bölgeye sızmasına dahi izin vermiyor.

PKK'nın giremediği Kırgız köyünden TSK'ya 4 subay

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