PKK'nın Öcalan anıtı F-16'ları bekliyor

Suriye'deki iç savaştan yararlanarak Afrin'e yerleşen terör örgütü PKK, bölgeyi 2011 yılından beri işgal altında tutuyor.

PKK'NIN TAPINMA NOKTASI

Amerika ve Rusya'nın talimatları doğrultusunda hareket eden terör örgütü, bölgede yeni bir provokasyona imza attı.

Afrin'e bağlı Bülbül Köyü yakınlarında harekete geçen teröristler, örgütün eli kanlı lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını anıt haline getirdi.

JETLER ARTIK HAVALANSIN

Türkiye sınırına 2 kilometre uzakta bulunan anıtın Türk jetleri tarafından bombalanarak yerle bir edilmesi bekleniyor.

KOORDİNAT BİLGİSİ

Uydu görüntülerine göre; 2011 yılında görülmeyen terör anıtı, 36.77939, 36.81208 enlem ve boylamlarında yer alıyor.