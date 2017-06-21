PKK'nın para kaynağına büyük darbe

Kentte 6 ilçeye bağlı 104 köydeki bin 528 metrekare alanda, aralarında örgütün bölgedeki elebaşlarının da bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması amacıyla sürdürülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu sürüyor.

7 bin 742 güvenlik personelinin katıldığı operasyon kapsamında dün 30 yol kontrol noktasında 133 araç ve 986 kişinin sorgulaması yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 9 kişiye Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 7 köy ile 2 mezradaki 106 ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Kasten adam öldürme ve suçluyu kayırma şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

TUZAKLANMIŞ EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU

Teröristlerce kullanılan 5 sığınak ve çevresinde yapılan aramada 450 kilogram amonyum nitrat, 2 pil bloğu, 15 piknik tüpü, 7 mutfak tüpü, tüfek bombası, roketatar sevk fişeği, 160 uçaksavar mühimmatı, 440 biksi mühimmatı, 49 şarjör, hücum yeleği, şemsiye, 9 terörist kıyafeti ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla el yapımı patlayıcı ve sığınaklar imha edildi.

Hazro ilçesi Çitlibahçe köyü ile Kocaköy ilçesine bağlı Yazıköy'de yol kenarına tuzaklanmış iki ayrı el yapımı patlayıcı düzeneği emniyetli bir bölgede infilak ettirildi.

1.5 TON ESRAR TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILDI

Narkoterörle mücadele kapsamında, 749 kilogram kubar, 3 ton 961 kilogram toz olmak üzere 4 ton 710 kilogram esrar ile 70 bin 728 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen esrarın 1,5 tonu toprağa gömülü halde bulundu. Söz konusu esrar, iş makineleri yardımıyla toprak altından çıkarıldı.

Kenevirler yerinde imha edildi.