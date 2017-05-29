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PKK'ya katılan Yunan anarşistler

Yunan anarşistlerin Kobani'de PKK'PYD'li teröristlerle, DEAŞ'a karşı mücadele ettiği ortaya çıktı.

29.05.2017 - 16:34
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PKK'ya katılan Yunan anarşistler

Yunanistan'da yayın yapan Eleftheros Typos gazetesi, Yunanistan'da faaliyet gösteren Uluslararası Devrimci Dayanışma Birliği'nden bir grubun Kobani'de çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Habere göre, çatışma bölgesinde bir duvarın önünde görülen Yunan anarşistler şu mesajı gönderdi: "Kobani'den Atina'ya. Mücadelenin özgürleştirilmiş toprakları. Onları almak için kan akıtacaksınız. İşgallere karşı dayanışma."

"ÖĞRENDİKLERİMİZİ YUNANİSTAN'DA UYGULAYACAĞIZ"

Anarşistler, Suriye'de sahada öğrendikleri şehir savaşı tekniklerini Yunanistan'a döndüklerinde uygulayacaklarını da belirtti.

ATİNA ALARMA GEÇTİ

Öte yandan anarşistlerin Suriye'deki eylemleri, Yunan yönetimini ve istihbaratını alarma geçirdi.

PKK'ya katılan Yunan anarşistler

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