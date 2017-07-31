Polislerden Trump'a 'kibar olmayın' yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suffolk County Community College’daki bir törende yaptığı konuşmada, siyahlara yönelik şiddetle gündemden düşmeyen ABD polisine, “Çok kibar olmayın” demesiyle başlayan tartışmaya polisler de katıldı.

"SERT DAVRANILMASINA HOŞGÖRÜ GÖSTERMEYECEĞİZ"

Suffolk Emniyet Teşkilatı, Trump’ın sözlerine atıf yapılan açıklamasında, “Teşkilat olarak tutuklulara sert davranılmasına hoşgörü göstermedik, bundan sonra da hoşgörü göstermeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

New York’tan Los Angeles’a kadar çok sayıda kentin polis şefi de ‘insan haklarına ve hukuka saygılı’ olduklarının altını çizdikleri açıklamalarda bulundu.

"İNSANLARA YARDIM ETMEYE SÖZ VERİYORUZ"

Boston Emniyeti’nden yapılan yazılı açıklamada “Önceliğimiz hizmet ettiğimiz toplumla güven ilişkisi kurmak ve öyle olmaya devam edecek. Bir polis teşkilatı olarak insanlara yardım etmeye söz veriyoruz, onlara zarar vermeye değil” denildi.

Geçen hafta katıldığı törende polislere hitap eden Trump, göçmenlere yönelik politikasını anlatmıştı.

"ÇOK KİBAR OLMAYIN"

Polis memurlarının gözaltına alınan şahısların kafası ekip aracının tavanına çarpmasın diye ellerini siper etmelerini eleştiren Trump, “Lütfen çok kibar olmayın. Araca bindirdiğiniz herifin kafasını korumaya çalışıyorsunuz. Adam belki birini öldürmüş, siz ‘Aman kafası çarpmasın’ diyorsunuz. Size söylüyorum, elinizi koymayabilirsiniz, tamam mı?” demişti.