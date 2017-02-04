Polonya 10 Suriyeli öksüzü ülkeye almadı

Polonya'da faaliyet gösteren 'Tok FM' adlı radyo, Polonya'daki muhafazakar hükümetin ülkeye 10 Suriyeli öksüzün alınmasını reddettiğini duyurdu.
Halep kentinden olan çocukların ülkeye alınmasını isteyen Sopot kenti belediye başkanı Jacek Karnowski ile röportaj yapan radyoda İçişleri Bakanlığı'nın reddetme mektubunu okudu.
TERÖR TEHDİDİ NEDENİYLE REDDEDİLDİ
Bakanlık öksüz çocukların ükeye getirilmesinin 'lojistik açıdan zor olması', kimliklerinin tam olarak belirlenmemesi ve ülkedeki terör tehdidi nedeniyle talebi reddettiğini belirtti.
Nüfusunun çoğunluğu Katolik olan Polonya'daki muhafazakar hükümet Müslüman göçmenlerin ülkeye alınmasına karşı olmasıyla biliniyor.