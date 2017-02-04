Polonya 10 Suriyeli öksüzü ülkeye almadı

İran'ın balistik füze denemesinin ardından başlayan ABD-İran krizi, ülkelerin birbirleri için aldıkları yaptırım kararlarıyla devam ediyor.

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Yılmaz Özdil: Hayır oyları açık ara önde

Halk TV'de Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, yaptıkları konuşmalarla referandum sonucu için hayırcılara umut dağıtmaya devam ediyor.