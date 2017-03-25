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Polonya'da toplama kampında çıplak eylem

Polonya polisi, Nazilerin kurduğu ve sonradan müzeye çevrilen Auschwitz toplama kampındaki çıplak eylemcileri gözaltına aldı.

25.03.2017 - 04:43
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sd

Müze yönetimi, grubun bir koyun öldürdükten sonra kıyafetlerini çıkardıklarını ve kendilerini birbirlerine zincirlediklerini açıkladı.

EYLEMİN NEDEN HENÜZ BİLİNMİYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre olay kampın girişinde, üzerinde "Arbeit Macht Frei" (çalışmak özgürleştirir) yazan ünlü kapının altında gerçekleşti. Müzenin otoparkında da bir maytap patlatan grubun neden böyle bir eylem düzenlediği henüz tespit edilemedi.

Polonya'da toplama kampında çıplak eylem

Eyleme hızla müdahale eden müze görevlileri gruba giyinmelerini emretti. Müze ziyarete kapatılırken olay yerine polis ekipleri gönderildi. 20-27 yaşları arasındaki eylemcilerin kimlikleri açıklanmazken yedi erkek ve dört kadından oluşan grubun altısının Polonyalı, dördünün Belaruslu, birinin de Almanyalı olduğu açıklandı.

EYLEMİ DRONE İLE KAYDETMİŞLER

AFP'ye konuşan Auschwitz Müzesi Emniyet yetkilileri eylemcilerin simgesel mekana saygısızlıkla suçlanabileceği, bunun da para cezası veya bir çeşit hürriyetinden yoksun kılma cezasına çarptırılabileceğini belirtti. Yerel basın da eylemcilerin bir drone (insansız hava aracı) kullanarak gösteriyi kayıt altına aldığını, üzerinde kırmızı renkle "aşk" yazan bir pankartı kapının üstüne serdiklerini yazdı.

Polonya'da toplama kampında çıplak eylem

BBC'nin Varşova muhabiri Adam Easton, Polonya medyasının bir kısmının, eylemin Ukrayna'daki savaşı protesto etmek için gerçekleştirildiğini öne sürdüğünü söylüyor.

Müze yönetimi ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Auschwitz'in herhangi bir olay veya gösteri için kullanılması kabul edilemez bir ölçüsüzlüktür."

KAMPTA 1.1 MİLYON KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Alman Nazi Auschwitz toplama ve yok etme kampı kurbanlarının anılarına saygısızlıktır. Müzeye göre 1 milyonu Yahudi olmak üzere 1,1 milyon insan Naziler tarafından bu kampta öldürüldü.

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