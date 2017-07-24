Polonya'daki gösteriler Devlet Başkanı'nı veto ettirdi

Polonya'da günlerdir gösterilere neden olan yargı reformunda önemli bir gelişme yaşandı. Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, ülkede her geçen gün artan protestolar sebebiyle düzenlemeyi veto edeceğini açıkladı. Yargı sistemini değiştirmeyi hedefleyen hamle, iktidardaki muhafazakar Adalet ve Hukuk Partisi'nden (PiS) geldi.

Yüksek mahkemeyi iktidarın denetimine veren yeni düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Duda'nın imzası gerekiyordu.

8 GÜNDÜR PROTESTOLAR SÜRÜYORDU

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) hükümetinin yüksek yargı organlarına üye seçim kurallarını düzenleyen yasa değişikliklerine karşı yapılan protestolar 8. gününe girdi.

Ülkede pazar günü başta başkent Varşova olmak üzere Krakov, Vroklav ve diğer şehirlerde protesto gösterileri düzenlendi.

AB TEPKİ GÖSTERDİ

Partinin yargı organlarını denetim altına almaya yönelik hamlesi AB çevrelerini de rahatsız etmiş, Avrupa Komisyonun Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Brüksel'in hukuk devleti aleyhine atılan adımlara karşı Polonya'yı birlikteki oy haklarından yoksun bırakabileceği uyarısında bulunmuştu.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da pazar günü "Bild am Sontag" gazetesine verdiği demeçte AB'nin Polonya'ya olası yaptırımlarını desteklediğini belirtmişti.