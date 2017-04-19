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Poroşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

19.04.2017 - 09:42
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Ukrayna Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Poroşenko ile Erdoğan‘ın, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık konusunu ele aldıkları bildirildi.

TOPLANTIYA VURGU

Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığı geliştirmek için ileride atılabilecek adımları görüşen liderlerin, Kiev’de düzenlenecek Ukrayna-Türkiye Üst Düzey Stratejik Konseyi’nin altıncı toplantısının önemini dile getirdikleri belirtildi.

Erdoğan ve Poroşenko‘nun, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası diğer güncel konuları da ele aldıkları kaydedildi.

TEBRİK, TEŞEKKÜR VE TAZİYE

Ankara’nın, Ukrayna’nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne gösterdiği saygıdan dolayı Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Poroşenko’nun, Tunceli’de düşen helikopter nedeniyle de taziyede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Poroşenko, Türkiye’de anayasa değişiklikleri ile ilgili siyasi kampanyanın tamamlandığına dikkati çekti.” ifadesine yer verildi.

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