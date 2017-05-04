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Porto Riko devleti iflas etti

Karayipler’de bulunan ABD’ye bağlı Porto Riko, kamu borcunu ödeyemediği için iflas başvurusunda bulunacak.

04.05.2017 - 13:52
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Uzun süredir borç krizinde olan dışişlerinde ABD'ye bağlı, içişlerinde özerk Karayip adası Porto Riko'nun Valisi Ricardo Rossello, kreditörlerle yapılan müzakerelerde başarı sağlanamaması üzerine federal iflas mahkemesine başvuracağını açıkladı.

70 MİLYAR DOLAR BORCU VAR

70 milyar doları aşan borcunu ödeyemeyen ve borç yapılandırmasına gitmesi beklenen Porto Riko hükümeti, iflas talebinin ardından kreditörlerden borçlarının hafifletilmesini talep edebilecek.

Porto Riko devleti iflas etti

ABD'NİN YEREL TAHVİL PİYASASINDA YAŞANAN EN BÜYÜK İFLAS

Porto Riko’nun iflasının, ABD’nin 3.8 trilyon dolarlık yerel tahvil piyasasında bugüne kadar yaşanan en büyük iflas olduğu belirtiliyor.

Halkın yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Porto Riko, son dönemde kemer sıkma önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

DETROİT DE İFLAS ETMİŞTİ

ABD’de bugüne kadarki en büyük kamu iflası Detroit'te 2013’te yaşanan iflas olayıydı. 18 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyen Detroit kenti, kreditörlerle borç yapılandırma anlaşması yapmıştı.

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