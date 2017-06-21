Prens Philip hastaneye kaldırıldı

İngiltere'de 8 Haziran'da gerçekleşen seçimlerde yeni bakan ve milletvekilleri görevlerine atandı. Görevine yeni başlayan bakan ve milletvekilleri için bugün bir açılış yapılacak.

Kendisine eşlik edecek olan eşiyle birlikte Kraliçe Elizabeth, bugün İngiltere'de parlamento açılışı konuşmasını yapacaktı, ancak Kraliçe'nin eşi ve Edinburgh Prensi Phlip salı gecesi hastalandı ve hastaneye kaldırıldı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Buckingham Sarayı'nda yapılan açıklamaya göre 96 yaşındaki Prens, yaşadığı bir enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

PRENS CHARLES EŞLİK EDECEK

Kraliçe Elizabeth'e Parlamento konuşmasında bugün Galler Prensi Charles eşlik edecek.

Buckingham Sarayı Sözcüsü, "Edinburg Dükü, dün akşam artan enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı Londra'daki King Edward VII Hastanesi'ne kaldırıldı. Prens Philip iyi durumda, ancak Parlamento ve Ascot Hipodromu'ndaki açılışı kaçırdığı için oldukça üzgün. Galler Prensi, açılışta Kraliçe Elizabet'e eşlik edecek. " dedi.

KRALİYET GÖREVLERİNİ BIRAKMIŞTI

Daha önce yapılan bir açıklamada Prens Philip'in sonbahardan itibaren kraliyet görevlerini bırakacağı açıklanmıştı.