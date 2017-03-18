Prens William ilk kez Fransa'da

İngiltere tahtının varisi Prens William ve eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Prens'in olay yaratan haberlerinden sonra ilk kez görüntülendi.

PRENS FRANSA'YA İLK KEZ GELDİ

Prens William, Fransa'ya annesi Prenses Diana'nın 1997 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra ilk kez geldi. Paris'e giden çift, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'ı da makamında ziyaret etti.

RESEPSİYONA KATILDILAR

Elysee Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Londra’nın Paris Büyükelçiliğinde kendileri için düzenlenen resepsiyona katıldılar.

BREXİT İLİŞKİLERİ ETKİLEMEYECEK

William burada yaptığı konuşmada, Birleşik Krallığın Brexit kararına rağmen Fransa ile olan ilişkilerin değişmeyeceğini dile getirdi.

Öte yandan Prens William ve Düşes Kate’in Elysee Sarayı’nda Dvelet Başkanı Hollande ile yaptıkları görüşmede Suriye’deki savaş ve terörle mücadele gibi konuları da ele aldıkları belirtildi.

PARİS'TEKİ OLAY PROGRAMLARINI ETKİLEMEYECEK

Paris'te bugün meydana gelen saldırının ardından çift, bugün Paris'teki seyahatini tamamladı. Britanya Elçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Prens William ve eşinin seyahat programı değişmeyecek.