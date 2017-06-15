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Prenses Diana hamileyken intihar etti iddiası

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Diana’nın ölümünün 20. yılında ortaya çıkan ses kayıtları şok etkisi yarattı.

15.06.2017 - 07:26
  1. Haberler
  2. Magazin

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İngiliz yazar Andrew Morton’un ‘Diana: Gerçek Hikayesi’ kitabı, ortaya çıkan ses kayıtlarının dökümü ile tekrar basıldı. Bir süredir gündemde olan ses kayıtlarından yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Prensesin ölümünden 20 yıl sonra ortaya çıkan kayıtlarda, Diana’nın Ocak 1982’de, Prens William’a dört aylık hamileyken kendini merdivenlerden atarak intihar girişiminde bulunduğu bilgisi yer alıyor.

"KOCAMIN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN"

Prenses Diana, bu olayı şöyle anlatıyor: “Dört aylık hamileyken kocamın dikatini çekmek ve beni dinlemesini sağlamak için kendimi merdivenlerden aşağı attım. Charles’a çok çaresiz hissettiğimi, ağlaya ağlaya mahvolduğumu söylemiştim. O ise benim yalandan ağladığımı söyledi. ‘Seni dinlemeyeceğim. Her zaman bana bunu yapıyorsun. Şimdi ata binmeye gidiyorum’ dedi.”

"HERKES BENİM İÇİN ŞIMARIK ÇOCUK DİYORDU"

Kraliçenin kendisini o halde görünce çok korktuğunu da söyleyen Leydi Diana, kocası Prens Charles’ın eve geri geldiğinde yine kendisiyle ilgilenmediğini de anlatıyor. Yeme bozukluğu sorunu yaşadığı bilinen Leydi Diana, bu hastalığa kocasının sebep olduğunu da belirtiyor. Henüz nişanlı oldukları dönemde Prens’in kendisine “Biraz şişmanladın galiba” dediğini ve kendisinin hızla kilo vermeye çalıştığını söylüyor. Ses kayıtlarında içinde bulunduğu ruh hali nedeniyle terapi aldığını söyleyen Diana, “Herkes benim, kocama zor zamanlar yaşattığımı, şımarık bir çocuk gibi davrandığımı söylüyordu” diyor.

1981 yılında evlenen Prens Charles ve Prenses Diana, Diana’nın 1997 yılında hayata veda etmesine kadar evli kaldı. Çiftin, William ve Henry adlı iki oğlu oldu.

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