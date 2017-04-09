Prof. Dr. Çakmur: Parkinsonun yaşı yoktur

KKTC'de Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği tarafından "12. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi" Girne Elexus Otel'de düzenlendi.

Kongrede gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Raif Çakmur, parkinsonun, yavaş ilerleyen, beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden bir hastalık olduğunu dile getirerek, "Bu tür hücre kaybı ile giden, sinsi başlayan ve yavaş seyreden hastalıklara, nörodejeneratif hastalıklar denilmektedir. Parkinson hastalığı, alzaymırdan sonra en sık görülen nörodejeneratif hastalıktır." bilgisini aktardı.

Parkinson hastalığının koku duyusu kaybı veya azalması, uyku bozuklukları ve kabızlık, sonraki aşamada ise titreme ve hareketlerde yavaşlama gibi belirtiler ile ortaya çıktığını vurgulayan Çakmur, görülme sıklığı ile ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Parkinson hastalığı tipik olarak orta ve ileri yaşın hastalığı olup, ortalama 60’lı yaşlarda görülmekle birlikte, genç yaşlarda da başlayabilir. Türkiye genelinde 100 bin kadar parkinson hastası olduğu tahmin edilse de bu hastaların hepsi tedavi görmüyor. Reçete alan veya saptanabilen ortalama 60 bin hasta var. Önemli olan erken teşhis ve doktor kontrolü ile hastalığın teşhis edilmesidir. Parkinson hastalığının yaşlı hastalığı olduğu algısı toplumda yaygın bulunduğu için genç hastalar hekime başvurmuyor. Oysaki akraba evlilikleri sebebiyle genç yaşlarda da kalıtsal parkinson görülebiliyor. Yapılan çalışmalar parkinson hastalığının erkeklerde kadınlara göre daha sık görüldüğünü göstermektedir."

Prof. Dr. Çakmur, erken bulguların bazen çok silik olabildiğini hatta aylarca fark edilmeyebildiğini dile getirerek, "Söz konusu belirtilerin ortaya çıkmasında belli bir sıra olmadığı gibi her hastada belirtiler aynı olmaz. Hastalığın başlangıcında, vücudun tek tarafında olmak üzere kol veya bacakta ortaya çıkan belirtiler, zaman içinde iki yanlı tutulmaya yol açar." dedi.

"TEDAVİDE İLAÇ VE CERRAHİ YÖNTEMLER ÖNEMLİ"

Parkinson hastalığında belirtilere yönelik tedaviler uygulandığını bildiren Çakmur, "Bu konuda çok etkili farmakolojik ajanlarımız mevcut. Parkinson hastalığı bu konuda diğer nörodejeneratif hastalıklara öncülük yaptığı gibi halen tedavi başarısı en yüksek hastalık olma avantajını koruyor. Kullanılan ajanların çeşitliliğinin yanı sıra cerrahi yöntemler de hastalığın tedavisinde başarı oranını artırıyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Çakmur, ameliyat kararı için öncelikle deneyimli bir nöroloji uzmanı tarafından doğru tanı konulduğundan ve en uygun ilaç tedavisi uygulandığından emin olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan hiçbir cerrahi yöntem, hastalığı tamamen ortadan kaldırmaz. Hastaların hemen hepsi ameliyattan sonra da parkinson hastalığı için ilaçları kullanmaya devam ederler. Günümüzde hastalığı tamamen iyileştirici, kesin bir tedavi henüz bulunmamasına karşın, kullanılan ilaçlar ve cerrahi, belirtileri büyük ölçüde düzeltmekte ve birçok hastanın yaşamını aktif ve üretken bir şekilde sürdürmesini sağlayabilmektedir."