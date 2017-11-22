Prof. Dr. Nabi Avcı, Zarrab davasını yorumladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, bugün NTV'nin Ankara stüdyosunda Funda Görey'in konuğu oldu.

Eski Bakan, kamuoyunda sıkça yer teşkil eden Zarrab davası hakkında sorulan soruya da yanıt verdi.

ABD'DE İÇ KARIŞIKLIK VAR

Prof. Dr. Avcı; ABD'deki kurumlar arasında iç karışıklığın devam ettiğini, bunun Pentagon-Beyaz Saray-Dışişleri Bakanlığı açıklamalarında da görülebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Nabi Avcı: ABD'nin Zarrab senaryosu geri tepti VİDEO

Nabi Avcı, bu iç karışıklıkta FETÖ'yle iş tutan kesiminin Reza Zarrab davasıyla 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye siyasi baskı yapmaya devam etmek istediğini ancak bu baskının Türkiye'deki birlik sayesinde geri teptiğini ifade etti.