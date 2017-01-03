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Profesör Sir Tony Atkinson hayatını kaybetti

Gelir adaletsizliğini bitirmek için yaptığı çalışmalarla ünlenen Profesör Sir Tony Atkinson 72 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 03.01.2017 - 13:38
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SirTonyAtkinson

Gelir adaletsizliğiyle ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen Sir Tony Atkinson yeni yılın ilk gününde hayatını kaybetti. Financial Times’ın haberine göre; Atkinson 1980 ve 1990’lı yıllarda gelir adaletsizliğine ilişkin hazırladığı çalışmalarla ünlenmişti.

60’ların ortasında gönüllü olarak Hamburg’da bir hastanede çalışan Atkinson 1967 yılında St John College’dan burs kazanmıştı.

Atkinson, "Plato'nun da söylediği gibi kimse toplumdaki en fakirden dört kat daha fazla vergin olmamalıdır" sözüyle hatırlanmaktadır.

Atkinson çalışmalarında ilk olarak yoksulluğun kaynağını inceledi. Atkinson Nobel ödüllü Joseph Stiglitz’le beraber de ortak çalışmalar yapıyordu. Cambrigde mezunu olan Atkinson Oxford ve London School of Economics gibi kurumlarda dersler verdi.

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