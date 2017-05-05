Fransa'da pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kampanyalarına devam eden Le Pen, önceki gün Fransa'nın Bretonya bölgesindeydi.
Protestocular Le Pen'e yumurta attı VİDEO
LE PEN' E YUMURTA ATTILAR
Konuşması öncesinde aşırı sağcı lider Le Pen, 50 kişilik bir militan grup tarafından saldırıya uğradı. Grup; "Faşolar dışarı" şeklinde sloganlar atarak Le Pen'e yumurta attı.
"BU GRUPLARIN KAPATILMASI GEREKİYOR"
Saldırıdan sonra Le Pen, konuşma yapacağı Guisnel binasına geldi. Aşırı sağcı lider buradan protestoculara seslenerek, "Bunlar Rennes'den gelen aşırı solcu gruplar. Bu grupların kapatılması ve yasaklanması gerekiyor" dedi.