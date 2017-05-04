Protez bacaklı çocuğa arkadaşlarından muhteşem karşılama

Kendi kalesine attığı gol için şike yaptı iddiası

Gökkuşağının oluşması için yağmur damlalarının bir arada olması ve güneş ışınlarının yağmur bulutundan geçmesi gerekmektedir.

Sağlığı için ihtimam gerektiren orkideler için bakım önerileri...

Meme büyütme ameliyatı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık yapılan estetik ameliyatların başında geliyor.

Meme büyütme ile ilgili merak edilenler

1 Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında Son 2 ayda ikinci kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus Lider Putin'in görüşmesi, dünya basını tarafından yakından takip edildi.

2 İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi İngiliz medyası Kraliçe Elizabeth'in sağlığı ile olumsuz bir durum olduğunu iddia etti. Eşinin görevlerinden istifa ettiği açıklandı.

3 Adana'da kız isteme: 6 ölü Adana’da 38 yaşındaki Denizhan Dener, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.K.’yi istemeleri için evine çağırdığı kendi ailesini katletti.

4 Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı Hayır oylarının yüzde 49 çıkmasının ardından muhalefet kanadında kavgalar eksik olmuyor. CHP'de hedefte Kılıçdaroğlu var.

5 TF-X'in ilk fotoğrafı yayınlandı TAİ, BAE System iş birliği ile geliştirmekte olduğu TF-X'in belirlenmiş modelinin görüntüsü ortaya çıktı.

6 Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tahliye kararı FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliye edildiği öğrenildi.