Çocukların büyüklerden daha merhametli olduğu anlar..
PROTEZ BACAKLA OKULA GİTTİ
İngiltere Birmingham'da yaşayan 7 yaşındaki Anu doğumunundan kısa süre sonra sağ bacağını kaybetti.
Minik kız, okuluna bacağına takılan sporcu proteziyle yürüyerek gitti.
Protez bacaklı çocuğa arkadaşlarından muhteşem karşılama VİDEO
ARKADAŞLARINDAN SEVGİ DOLU KARŞILAMA
Anu'yu karşılarında gören arkadaşları, minik bedenlerindeki dev kalpleriyle onu büyük bir sevgiyle karşıladılar ve özel durumundan dolayı mahcubiyet yaşamasının önüne geçtiler.