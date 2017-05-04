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Protez bacaklı çocuğa arkadaşlarından muhteşem karşılama

İngiltere'de bacağında sporcu proteziyle okula giden 7 yaşındaki Anu arkadaşları tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.

04.05.2017 - 15:48
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Çocukların büyüklerden daha merhametli olduğu anlar..

PROTEZ BACAKLA OKULA GİTTİ

İngiltere Birmingham'da yaşayan 7 yaşındaki Anu doğumunundan kısa süre sonra sağ bacağını kaybetti.

Minik kız, okuluna bacağına takılan sporcu proteziyle yürüyerek gitti.

Protez bacaklı çocuğa arkadaşlarından muhteşem karşılama VİDEO

ARKADAŞLARINDAN SEVGİ DOLU KARŞILAMA

Anu'yu karşılarında gören arkadaşları, minik bedenlerindeki dev kalpleriyle onu büyük bir sevgiyle karşıladılar ve özel durumundan dolayı mahcubiyet yaşamasının önüne geçtiler.

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