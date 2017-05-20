PTT 60 bin personel alacak

4 bin 500 olan işyeri sayısını da 15 bine yükselteceklerini belirten Bozgeyik, "Böylece hangi yöne gidilirse gidilsin 20 dakikada bir PTT işyerine ulaşılacak" dedi.

Bozgeyik, PTT Yönetim Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıl kendisine emanet edilen PTT'nin, Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin olumsuzluğuna rağmen daha da ileriye taşınması için gayret gösterdiklerine dikkat çekti.

PTT, GEÇEN YIL YÜZDE 17,8 BÜYÜDÜ

Bozgeyik, geçen yıl PTT'nin yüzde 17.8 büyüdüğünü ve kârının yüzde 30 arttığını kaydetti. Bozgeyik, PTT Genel Kurulu'nda 15 şirket kurulması için karar alındığını, ödenmiş sermayenin 5 milyar liraya çıkarıldığını, sigorta şirketi kurulması için çalışma yaptıklarını bildirdi.