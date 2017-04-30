PTT elektronik para ihraç edebilecek

690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun'da yapılan düzenleme çerçevesinde, elektronik para ihraç eden kuruluşlara, PTT de ilave edildi.

Ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu ile PTT'nin Kanun kapsamındaki denetimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılacak. PTT, BDDK'dan izin almadan faaliyette bulunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek. Kanunun diğer hükümlerinin, PTT'ye uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, BDDK tarafından belirlenecek. BDDK, Kanun kapsamında kurumca yapılacak denetim sonucunda PTT'nin, bu Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sunma veya elektronik para ihraç etme faaliyetlerini geçici veya süresiz durdurabilecek.

SPK'YA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Kararnameyle, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun kapsamına "gayrimenkul sertifikası" ile ilgili hükümler eklendi. Buna göre, gayrimenkul sertifikası, ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit sermaye piyasası aracı olarak tanımlandı.

Gayrimenkul sertifikası ihracına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenecek. Kurulca belirlenen esaslara ihraççı bazında muafiyet verilebilecek veya bu maddede öngörülen esaslardan farklı esaslar kararlaştırılabilecek. Gayrimenkul sertifikası itfa edilinceye kadar gayrimenkul sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon ile gayrimenkul sertifikasına konu bağımsız bölümler, ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi amacı dışında tasarruf edilemeyecek, rehnedilemeyecek, teminat gösterilemeyecek, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemeyecek.

Gayrimenkul sertifikasının vadesi sonunda edimlerin yerine getirilememesi veya getirilemeyeceğinin anlaşılması durumunda, ihraççının gayrimenkul sertifikalarına ilişkin yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, konuyu görüşmek üzere gayrimenkul sertifikası sahipleri toplantısı yapılacak. Bu toplantıya ilişkin esaslar Kurulca belirlenecek. Kurulca belirlenen esasların dışında kalan konularda Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanacak.

KALDIRAÇLI İŞLEMLERE KARŞI ERİŞİM TEDBİRİ

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun, "izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde uygulanacak tedbirler" başlığına yeni bir hüküm eklendi.

Buna göre, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem (Yatırımcının forex işlemlerinde, yatırım miktarının 100 katına kadar işlem yapabilmesine olanak sağlayan sistem) ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araç işlemleri yaptırıldığına ilişkin bilgi edinilmesi halinde, Kurulun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilgili internet sitesine erişimi engellenecek.