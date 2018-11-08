taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.375
Euro
6.1551
Altın
1226.0135
Borsa
95493.3
Gram Altın
211.87

PUBG oyunu ücretsiz oldu

Microsoft, sürpriz bir kararla dünyanın en çok konuşulan ve oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği PUBG'yi ücretsiz hale getirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 04:02..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Şirket, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği X018 etkinliği öncesi Xbox One kullanıcıları için PUBG'yi kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

İndirimden önce Microsoft Store'da 'PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS' (PUBG) 118 TL'ye satılıyordu. Oyun kütüphaneye bir defa eklendiğinde, ömür boyu erişime açık kalabiliyor.

"KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ"

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre PUBG, Aralık ayında PS4'e gelecek. Söylentilerin ardından oyunun Xbox'ta ücretsiz olması şaşırtıcı oldu.

Microsoft, PUBG'nin ne kadar süre boyunca ücretsiz kalacağını açıklamadı. Paylaşılan bilgilerde sadece "Kısa süreliğine ücretsiz" ifadesi yer alıyor.

Yeni oyunların tanıtılacağı ve yeni bilgilerin duyurulacağı Xbox X018 etkinliği, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ölen muhtarın kızı, katili çıktı

Ölen muhtarın kızı, katili çıktı

20
Galatasaray'dan başkan ve Terim'li mesaj

Galatasaray'dan başkan ve Terim'li mesaj

66
Kreşte solunumu duran Melisa Tuana öldü

Kreşte solunumu duran Melisa Tuana öldü

31
Manchester United Devler Ligi'nde Juventus'u yendi

Manchester United Devler Ligi'nde Juventus'u yendi

3
Büyük Patlama'yla oluşan en eski yıldız keşfedildi

Büyük Patlama'yla oluşan en eski yıldız keşfedildi

10
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

2
Özel öğretime ayrılan bütçe, resmi kurumlara harcanacak

Özel öğretime ayrılan bütçe, resmi kurumlara harcanacak

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM