PUBG oyunu ücretsiz oldu

Şirket, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği X018 etkinliği öncesi Xbox One kullanıcıları için PUBG'yi kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

İndirimden önce Microsoft Store'da 'PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS' (PUBG) 118 TL'ye satılıyordu. Oyun kütüphaneye bir defa eklendiğinde, ömür boyu erişime açık kalabiliyor.

"KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ"

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre PUBG, Aralık ayında PS4'e gelecek. Söylentilerin ardından oyunun Xbox'ta ücretsiz olması şaşırtıcı oldu.

Microsoft, PUBG'nin ne kadar süre boyunca ücretsiz kalacağını açıklamadı. Paylaşılan bilgilerde sadece "Kısa süreliğine ücretsiz" ifadesi yer alıyor.

Yeni oyunların tanıtılacağı ve yeni bilgilerin duyurulacağı Xbox X018 etkinliği, 10-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.