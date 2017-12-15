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Putin: ABD, Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'yi, Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmamakla suçladı.

AA | 15.12.2017 - 08:11..
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Suriye savaşının odağındaki göçmen krizine değinen Putin, Türkiye'nin kurduğu mülteci kamplarındaki çok sayıda göçmene destek vermekte zorlandığını ifade etti.

Putin, "Dünyadaki tüm iyi insanlar, bir arada göç sorununa çözüm aramadıkça, herkes bazı sorunlarla karşılaşacaktır. Terörist gruplar yoksul gruplardan kendilerine üye çeker" diye konuştu.

Putin: ABD, Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor

"ABD, SURİYE'DEN IRAK'A KAÇAN TERÖRİSTLERİ VURMADI"

Basın toplantısında bir gazeteci Putin'e, Rusya'nın 2015'te Suriye'de başlattığı operasyonun zaferle sonuçlandığını söylemesine rağmen neden ülkede hâlâ asker bulundurduğunu sordu.

"Suriye'de terörist grupların çoğu yenilgiye uğratıldı. Sahadaki askeri birimlerimiz sayesinde güvenlikle ilgili sorunlar giderildi" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı teröristlerin Suriye'den Irak'a kaçtığını görüyoruz. ABD daha sonra (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'a karşı kullanmak isteyebileceğini öngörerek onları vurmuyor. Bu çok tehlikeli bir durum."

Putin: ABD, Suriye'den Irak'a kaçan teröristleri vurmuyor


"TRUMP'IN MEŞRUİYETİNE ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

Basın toplantısında Putin'e, Rusya'nın ABD'de geçen yıl Donald Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası ile ilgili sorular da yöneltildi.

Putin, "Bu iddiaları ortaya atanlar Trump'ın meşruiyetine zarar vermeye çalışıyor" dedi.

Rusya lideri Kuzey Kore'nin nükleer statüsünü ise tanımadıklarını söyledi.

Bu konuda tüm taraflara "gerginliği azaltma" çağrısı yapan Putin, ABD'den Kuzey Kore'ye fırlatılacak bir füzenin korkunç sonuçlara neden olabileceğini belirtti.

Putin konuşmasında "Rusya ve Ukrayna halklarının bir olduğunu" da savundu.

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