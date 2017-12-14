Putin bin 640 gazetecinin karşısına çıkıyor

Arap dünyasını saran İsrail flörtleşmesi, Suudi Arabistan üzerinden tüm 'samimiyeti' ile sürüyor. Suudi basınına konuşan İsrail İstihbarat Bakanı, Lübnan'a savaş tehditinde bulundu.

Ukaz Gazetesi uzun bir röportaj yaptığı PKK'lı teröristi, "PKK'nın Dışişleri Bakanı" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan gazetesi PKK ile röportaj yaptı

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İsrail'den parçala-böl-yönet taktiği

İsrail yönetimi Kudüs toprakları üzerinde ilginç bir taktik ile toprak bütünlüğünü sağlıyor. Gasp ettiği toprakları parça parça ederek Filistin bölgelerini birbirinden ayırıyor.