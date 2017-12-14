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Putin bin 640 gazetecinin karşısına çıkıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında dünyanın çeşitli yerlerinden bin 640 gazetecinin sorusunu yanıtlayacak.

İHA | 14.12.2017 - 11:32..
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün gerçekleştireceği yıllık basın toplantısına dünyanın çeşitli yerlerinden bin 640 gazeteci katılıyor. Putin 3-4 saat içinde gazetecilerden gelen soruları cevaplandırmaya çalışacak.

Putin bin 640 gazetecinin karşısına çıkıyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte-REUTERS/Grigory Dukor

ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Moskova’da Uluslararası Konferans salonunda düzenlenen basın toplantısı Moskova saati ile 12:00’de başlayacak. Özel güvenlik önlemlerinin alındığı basın toplantısının düzenleneceği yerde kuş uçurtulmuyor. Gazeteciler sabah erken saatlerden itibaren konferans salonuna gelmeye başladı. Putin her yıl başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin yönelttikleri soruları cevaplandırıyor.

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