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Putin: Rus uçağını İsrail vurmadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'de düşen Rus uçağı ile ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 16:48..
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Putin: Rus uçağını İsrail vurmadı

Bugün Moskova'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, toplantıdan sonra bir basın toplantısı düzenledi.

"NE OLDUĞUNU HALA İNCELİYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Putin'e gazeteciler bugün yaşanan olayla ilgili sorular yöneltti. Putin ise olayla ilgili her detayı incelediklerini belirten bir açıklama yaptı.

Putin, "Yaşananlar trajik ve şanssız durumların bir zincilemesi olarak görülebilir. Rus uçağını İsrail vurmadı, ne olduğunu hala inceliyoruz." diye konuştu.

Putin: Rus uçağını İsrail vurmadı

"İNSANLARIN BÖYLE TRAJİK KOŞULLARDAKİ ÖLÜMÜ HER ZAMAN FELAKETTİR"

Ayrıca Putin, "Önlemlerimiz Suriye'deki Rus askerlerini korumaya yönelik olacak. İnsanların ölümü, özellikle de böyle trajik koşullarda ölümü, her zaman bir felakettir. Hem bizim için, hem ülkemiz için, hem de ölen arkadaşlarımızın yakınları için böyledir. Bu bağlamda ölen askerlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Putin: Rus uçağını İsrail vurmadı

"İKİ DURUM BİRBİRİNDEN FARKLI"

Putin, İsrail'in dün Suriye'de yol açtığı İl-20 uçağı trajedisi ile 2015 yılında Rus uçağının düşürülmesinin karşılaştırılmaması gerektiğini, iki durumun birbirinden farklı olduğunu söyledi.

PUTİN NETANYAHU'YU ARAYACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus haber ajansı TASS'a bir açıklama yaptı. Peskov, Putin'in bugün akşam saatlerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapacağını belirtti.

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