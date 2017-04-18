Putin Esad'ı tebrik etti

Suriye tarafından yapılan açıklamada Esad’a bir telgraf gönderen Putin, Rusya’nın, Suriye krizinin geniş katılımlı ulusal diyalog yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözümü için destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Putin, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması için de etkili destek sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

DOSTANE İLİŞKİLERİMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Öte yandan Putin, Rusya ve Suriye arasındaki dostane ilişkilerin kesintisiz olarak gelişmeye devam edeceğinden emin olduğunun altını çizdi.

Altı yılı aşkın bir süredir çatışmaların pençesinde olan Suriye, dün Fransız sömürgesinden kurtuluşun 71. yıldönümünü kutladı.