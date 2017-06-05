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Putin: Flynn iddialarını hasta insanlar ortaya atıyor

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

05.06.2017 - 06:51
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Putin: Flynn iddialarını hasta insanlar ortaya atıyor

Putin, ABD televizyon kanalı NBC’ye gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"BU DA BAŞKA BİR SAÇMALIK"

Trump’a yakın isimlerle ilişkisi olduğu yönündeki iddialara sert tepki gösteren Putin, şunları kaydetti: "Bu da başka bir saçmalık. Bu tür bilgilerin kaynağı nedir? Flynn ile neden özel bir ilişkim olsun ki? Kendisiyle bir ilişkimiz olmadı, doğru düzgün konuşmadık bile. Bir zamanlar Moskova’ya gelirdi ama kendisiyle asla buluşmadım.”

"HERKES AKLINI MI KAÇIRDI"

Çok sayıda ABD'li üst düzey ismin Rusya’yı ziyaret ettiğini dile getiren Putin, “Bildiğim kadarıyla şu anda yüzlerce şirketin Amerikalı temsilcileri Rusya’ya geliyor. Bu kişilerin hepsinden bilgi topladığımızı mı zannediyorsunuz? Herkes aklını mı kaçırdı?” şeklinde konuştu.

Bu tür iddiaların “hasta insanlar" tarafından ortaya atıldığını ifade eden Putin, 2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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