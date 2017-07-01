Putin karanameyi imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB'ye kısasa kısas bir politika uyguluyor. Putin bu sefer de AB ülkelerine karşı yaptırımları 2018 sonuna kadar uzatılmasını öngeren kararnameye imza attı.

YASAKLAR UZATILDI

Bu karar ise; AB'den bir dizi tarım ve gıda ürününün alımına yönelik yasakların uzatıldığı anlamına geliyor.

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, AB'nin Ukrayna'daki kriz yüzünden Rusya'ya uyguladığı yaptırımları 26 Haziran'da bir kez daha uzatma kararı almasının ardından karşı yaptırımları uzatmayı planladıklarını söylemişti.

FİNANS VE ENRJİ SEKTÖRÜ HEDEF ALINIYOR

AB'nin 2014'ten beri uyguladığı yaptırımlar Rusya'nın finans ve enerji sektörünü hedef alıyor.