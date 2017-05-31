Putin Le Figaro'ya konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa ziyaretinin sonunda Le Figaro gazetesine gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"UYDURDUĞUNUZ ŞEYLERİ MUHTEMEL POLİTİKALARINIZ İÇİN KULLANIYORSUNUZ"

Avrupa'da patlayan bombalardan ve Orta Doğu'daki savaştan Rusya'nın sorumlu tutulmasının tuhaf olduğunu açıklayan Putin, "Bugün en büyük problem nedir? Terörizm. Avrupa'nın her yerinde Belçika'da, Rusya'da ve Paris'te bombalar patlıyor. Bize bu yüzden Rusya'dan tehdit var demeyin. Sizler bir şeyler uyduruyorsunuz, uydurduğunuz şeylerle korkuyor ve bunları yeri geldiğinde muhtemel politikalarınız için kullanıyorsunuz." diye konuştu.

"ABD BAŞKANINI İYİ ANLIYORUM"

ABD ile ilgili de açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı, "ABD'nin günümüzde geriye kalan tüm ülkelerin toplamından daha fazla askeri harcama yaptığı çok iyi biliniyor. Bu yüzden bu yükün bir kısmını NATO müttefiklerinin üstüne atmak isteyen ABD Başkanı'nı çok iyi anlıyorum. Bu açık ve pragmatik bir yaklaşım"

"BİZ KENDİ SAVUNMAMIZI SAĞLIYORUZ"

Ayrıca Putin, "Hangi ülkenin kaç para vermesine gerektiğine NATO karar versin, bizi pek endişelendirmiyor. Biz kendi savunmamızı sağlıyoruz, bunu geleceğe yönelik güvenilir biçimde yapıyoruz. Kendimizden eminiz" açıklamasında bulundu.