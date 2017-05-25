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Putin, Noel Baba’nın kalıntılarını öptü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aziz Nikolas'ın kalıntılarını görmek için Kurtarıcı İsa Katedrali'ne gitti.

25.05.2017 - 16:28
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Putin, Noel Baba’nın kalıntılarını öptü

KALINTILARI ÖPÜP, MUM YAKTI

Kısa bir ziyarette bulunan Putin kalıntıları öpüp bir mum yaktıktan sonra katedralden ayrıldı.

Putin, Noel Baba’nın kalıntılarını öptü

ANTALYA'DAN ÇALINIP İTALYA'YA KAÇIRILMIŞTI

'Noel Baba' olarak bilinen Aziz Nikolas'ın Antalya'nın Demre (Myra) ilçesinden 1087 yılında İtalya'ya kaçırılan kemiklerinden bir parça, ilk kez getirildiği Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde sergileniyor.

Putin, Noel Baba’nın kalıntılarını ziyaret etti

Putin, Noel Baba’nın kalıntılarını öptü

Kalıntılar Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde kurşun geçirmez cam bir kutu içinde ziyarete açıldı. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği'nin yönettiği ayinle Kurtarıcı İsa Kilisesi'ne kabul edilen kemik parçası 12 Temmuz'a kadar burada sergilenecek.

Putin, Noel Baba’nın kalıntılarını öptü

Kalıntının daha sonra St. Petersburg'a götürüleceği, oradan da 28 Temmuz'da tekrar İtalya'ya gönderileceği belirtildi.

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